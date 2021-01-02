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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزيرة التجارة تتفقد الاستعدادات النهائية لمعرض تحويل السيارات للعمل بالغاز

السبت 02/يناير/2021 - 04:47 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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تفقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين، أمين صندوق تحيا مصر، الاستعدادات النهائية لعقد فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4 حتى 6 يناير الجاري.

وقالت الوزيرة إن المعرض يتضمن نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة والتي تشمل سيارات سيدان وأتوبيسات وميكروباصات ونقل وكذا نماذج لسيارات تعمل بالكهرباء، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الشركات العالمية.

ودعت جامع جمهور المواطنين لزيارة المعرض للتعرف على العروض المقدمة للراغبين فى الاستفادة من المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والتى سيتم اطلاقها خلال افتتاح المعرض متضمنة الشروط والمستندات المطلوبة، وكذا برامج التمويل المتاحة في إطار المبادرة إلى جانب التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور بالمجان بدءًا من يوم الإثنين المقبل فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر، ومن الساعة العاشرة صباحًا حتى التاسعة مساءً يومى الثلاثاء والأربعاء.

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