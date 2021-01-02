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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

مهنى: قانون المشروعات الصغيرة يحد من تأثير كورونا على الاقتصاد

السبت 02/يناير/2021 - 05:50 م
أحمد مهنى
أحمد مهنى
عائشة حسن
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أشاد أحمد مهنى، عضو مجلس النواب وأمين عام حزب الحرية المصري، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على متابعة جهود الدولة لدعم انشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار القانون الجديد لتلك المشروعات ولائحته التنفيذية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال مهنى خلال البيان الصادر له، إن قطاع المشروعات الصغيرة يعتبر من أكثر القطاعات التى تضررت بشكل كبير من أزمة كورونا، مما أدي بتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري، ولذلك كان لا بد من وجود حوافز وتسهيلات تساعد فى تعويض هذه الخسائر، خاصة أن هذا القطاع يساهم بشكل كبير فى تحقيق ما يتراوح بين 70 و80% من الناتج المحلى فى الكثير من الدول الاقتصادية الكبرى.

وأكد عضو مجلس النواب أن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعتبر من أهم الخطوات التى تمت لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث إنه يعطى الكثير من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية التى كانت تمثل عقبة كبيرة أمام هذا القطاع.

وأشار مهنى، إلى أن تطبيق اللائحة التنفيذية على أرض الواقع بشكل جاد يساعد على مساندة هذا القطاع الحيوى في ظل انتشار كورونا، باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد الوطنى والتى تعمل على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى المساعدة فى ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة.

وأوضح أنه لا يمكن لأحد أن ينكر التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري، ولذلك فقانون المشروعات الصغيرة يسهم بشكل كبير فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتقليل معدلات البطالة لما يوفره فرص عمل كثيرة، بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد.

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