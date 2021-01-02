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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

المسعود: الرئيس أحدث نقلة نوعية في الحركة المرورية

السبت 02/يناير/2021 - 05:19 م
محمد المسعود
محمد المسعود
عائشة حسن
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قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أحدث نقلة نوعية في الحركة المرورية بتوجيهاته لتطوير الطريق الدائري الأوسطي وحاراته، مؤكدا أن السيسي يولي اهتماما كبيرا بهذا الملف الذي كان يعيق حركة المواطنين في السابق، ويتسبب في كوارث مرورية.

وأشاد المسعود، في بيانه الصحفي، بتفقد السيسي قطاعات القوس الغربي للطريق الدائري الأوسطي، امتدادا لسلسلة جولاته السابقة، التي شملت متابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز لجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذا المشروع يعتبر أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، ويخدم عشرات الآلاف من المركبات يوميا.

كما شدد المسعود على ضرورة تخفيف التكدس المروري وخفض زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة، مؤكدا أن التطوير سيعمل على سرعة التنقل ويقلل من حوادث السيارات ويوفر تكلفة الوقود.

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