رئيس حزب الغد: أردوغان ينكل بالتركيات وسط صمت دولي

صرح المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، بأن الرئيس التركي الإرهابي رجب طيب أردوغان، يمارس كل الانتهاكات والجرائم والتنكيل ضد المرأة التركية في ظل ممارسات تنتهك كل معايير حقوق الإنسان.وأكد موسى مصطفى، أن الصمت الدولي المريب تجاه انتهاكات أردوغان ضد المرأة التركية وقبلها الصحفيين وجيشه يؤكد على أن حقوق الإنسان أداة من أدوات الضغط السيئة على الدول خاصة العربية لتحقيق أهداف مشبوهة.وقال موسى مصطفى، في بيان له، إن هناك ما لا يقل عن 297 سيدة تركية تم قتلهن من قبل نظام أردوغان نتيجة جرائم عنف خلال 2020 فضلًا عن وفاة 161 سيدة أخرى في حوادث يُشتبه أنها جنائية في العام نفسه.