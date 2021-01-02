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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وكالة الصحة البريطانية تحذر من الخلط بين اللقاحات المختلفة لكورونا

السبت 02/يناير/2021 - 04:15 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
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حذرت وكالة الصحة العامة في بريطانيا من أنه لا يوصى بالخلط بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد الواردة من جهتين مختلفتين، إلا في "حالات نادرة".

وقالت الدكتورة، ماري رامزي، رئيس قسم التطعيمات بالوكالة الصحية، اليوم السبت: "نحن لا نوصي بخلط لقاحات كوفيد- 19، ففي حال أن جرعتكم الأولى هي لقاح من شركة فايزر فإنه لا ينبغي منحكم لقاح من شركة أسترازينيكا في الجرعة الثانية والعكس صحيح".

وأضافت رامزي: "قد تكون هناك حالات نادرة للغاية لا يتوفر فيها اللقاح ذاته، أو أنه من غير المعروف نوع اللقاح الذي تلقاه المريض"، مؤكدة أنه "ينبغي بذل كل الجهد من أجل منح المرضى نفس اللقاح، لكن في حال أن ذلك غير ممكن فإنه من الأفضل إعطاء جرعة ثانية من لقاح آخر بدلًا من عدمه على الإطلاق".

وجاء التحذير مع بدء توزيع لقاح أكسفورد أسترازينيكاف بالمملكة المتحدة الأسبوع المقبل، وهو الإصدار الثاني في أعقاب إطلاق لقاح فايزربيونتيك خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث يتطلب كلاهما جرعتين.

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