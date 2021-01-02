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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

محمد عثمان: العنانى وعد بضم «الذهبيات النيلية» إلى السياحة

السبت 02/يناير/2021 - 03:54 م
العنانى
العنانى
رامى حسين
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قال محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر، إنه تم المناقشة اليوم مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، حول وضع الذهبيات النيلية، وهي المراكب الصغيرة التي تسع 12 كابينة، بحيث تكون تابعة إلى وزارة السياحة والآثار، وليس للمحليات، باعتبار أن وزارة السياحة تتفهم طبيعة التعامل مع هذه الكيانات، أفضل من المحليات، موضحا أن الوزير أكد أنه يسعى إلى ضمها إلى تفتيش ورقابة الوزارة.

وأضاف "عثمان" لـ"الدستور"، أن مستثمرو السياحة بالأقصر طالبوا بأن يكون الاهتمام بالسياحة الداخلية وتنشيطها مستمر طول الوقت وليس فقط في أيام غياب السياحة الخارجية، فى ضوء مبادرة "شتى فى مصر" والتى أعلنت عنها الوزارة وستبدأ مع فبراير المقبل لتنشيط حركة السياحة الداخلية إلى المقاصد السياحية المختلفة لافتا بأننا طالبنا الوزير أن يكون هناك سعر موحد لتذكرة الطيران القادمة من القاهرة إلى الأقصر وأسوان بسعر ١٥٠٠ ذهاب وعودة لدعم حركة السياحة الثقافية.

يشار إلى أن وزير السياحة والاثار افتتح اليوم أعمال المرحلة الأولى من مشروع ترميم مجموعة من تمثال الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بمعابد الكرنك بمدینة الأقصر، والتي تضمنت الانتهاء من ترميم ٢٩ تمثالًا بالمنطقة الجنوبية.

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