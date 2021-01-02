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تقارير ومتابعات

الدستور معاك| شاب يستغيث لعلاج أمه على نفقة الدولة

السبت 02/يناير/2021 - 03:54 م
علاج على نفقة الدولة
علاج على نفقة الدولة
نوران إمام
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"أمي جالها شلل ومش بتتحرك ومش بتعمل حاجة غير إنها تحرك عنيها" بتلك الكلمات وصف صالح تفاصيل الحالة الصحية لوالدته التي تعاني من جلطة بالمخ وأدت لحدوث شلل لها.

تواصل صالح عزت ابن محافظة الدقهلية مع خدمة "الدستور معاك" ليوضح المعاناة التي تعيشها والدته والتي لم تقتصر على تدهور حالتها الصحية ولكنها طالت أيضًا تشدد في الإجراءات لحصولها على معاش.

أوضح صالح أن والدته أصيبت بجلطة في المخ أدت إلى شلل وتوقفها عن الحركة مما أدى إلى نقلها لمستشفى السنبلاوين العام بالدقهلية، موضحًا أن الطبيب الذي يشرف على حالتها الصحية أوضح أن الحالة تتدهور يوم بعد يوم.

كما أشار صالح إلى أن الحالة المادية للعائلة لا تساعدهم على توفير العلاج لوالدته، موضحًا أن المستشفى تقوم بتوفير نصف العلاج قائلًا: "المستشفى عندنا قسم المخ والأعصاب معندهاش علاج لأمي وعلاجها بيوصل لـ800 جنيه في اليوم".

كما أضاف أنه في حالة تأخر حصول والدته العلاج تدخل في غيبوبة لحين تحصل على علاجها قائلًا:"الحقنة ممكن توصل لـ400 جنيه أو أكتر وأمي حالتها بتتأخر كل يوم عن اللي قبله".

وتابع صالح حديثه موضحًا أنه يريد أن ينظر أحد المسؤولين في الحالة الصحية لوالدته وأن يتم علاجها على نفقة الدولة نظرا لضيق الحالة المادية للأسرة، كما أوضح أن والدته لديها معاش ولكن مكتب البريد لا يقوم بصرفه، موضحًا أنه يجب صرف المعاش لصاحب المعاش فقط.

وأكد صالح أن والده يمتلك توكيل من زوجته المريضة وتوجه بالفعل لمكتب البريد بهدف صرف المعاش ولكن موظف المكتب لم يوافق على صرف المعاش، مؤكدًا أنه يجب على صاحب المعاش أن يأتي بنفسه لصرفه، كما طالب صالح بأن يتوجه أحد المسؤليين لمساعدة والدته في استخراج طلب موافقة على علاجها على نفقة الدولة.

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