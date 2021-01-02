العراق: 5 وفيات و840 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، تسجيل 5 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 12 ألفا و829.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 840 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 597 ألفا و33.ولفتت إلى أن 1929 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 541 ألفا و746 حالة.