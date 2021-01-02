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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير النقل اليمنى: عودة الملاحة لمطار عدن الدولى بدءًا من غد

السبت 02/يناير/2021 - 04:31 م
جريدة الدستور
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وجه وزير النقل اليمني الدكتور عبدالسلام حميد، اليوم السبت، بعودة الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات لمطار عدن الدولي بدءًا من غد الأحد بعد توقفها جراء الهجوم الإرهابي الغادر الذي طال المطار الأربعاء الماضي.

جاء ذلك خلال زيارة حميد للمطار اليوم لتفقد عملية تأهيله وإزالة الأضرار، حيث أكد سرعة تجهيزه وبدء العمل من يوم غد، وأشاد بالجهود التي بذلتها هيئة الطيران وإدارة المطار وكذا البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتجهيز المطار وإعادة إصلاح الأضرار في وقت قياسي، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية.

وكان اجتماع قد عُقد، الخميس الماضي، برئاسة رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أقر إعداد ملف متكامل بالهجوم على مطار عدن، وتقديمه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

واستهدفت 3 انفجارات بقذائف هاون الأربعاء الماضي، مطار عدن الدولي بعد وقت قليل من هبوط طائرة تقل الوزراء بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى البلاد، ما أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة 50 آخرين من مستقبلي الحكومة عند وصولها إلى المطار.

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