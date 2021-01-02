حملة التطعيم ضد كورونا في الفاتيكان تبدأ منتصف الشهر

أعلن الفاتيكان، السبت، أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ستبدأ "في الأيام القليلة المقبلة"، وستستهدف بالدرجة الأولى اعتبارًا من منتصف يناير، العاملين في القطاع الصحي وكبار السن.ولم يشر البيان المقتضب إلى البابا فرنسيس (84 عاما) ولا عن موعد تلقيه اللقاح.وأوضح البيان: "من المحتمل أن تصل اللقاحات في الأسبوع الثاني من يناير بكميات كافية تسمح بتغطية احتياجات الكرسي الرسولي ومدينة الفاتيكان".وأضاف الفاتيكان أن السلطات اشترت بالفعل ثلاجة لتخزين اللقاح ضد فيروس كورونا في درجة منخفضة، وستبدأ بإعطائه اعتبارًا من منتصف يناير.ستكون الأولوية "للعاملين في الصحة والأمن وكبار السن والموظفين الذين على اتصال دائم بالجمهور".وقبيل عيد الميلاد، أصيب كاردينالان من الدائرة المقربة من البابا فرنسيس أحدهما بولندي والآخر إيطالي بوباء كوفيد-19، ما أثار تساؤلات حول الوقاية الصحية للحبر الأعظم البالغ 84 عاما، والذي نادرا ما يضع كمامة.