باكستان: 82 وفاة و2184 إصابة جديدة بكورونا

‎سجلت باكستان، اليوم السبت، 2184 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 484 ألفا و362 حالة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية وفقا لما ذكرته "وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية"بأنه تم تسجيل 82 حالة وفاة جراء الفيروس ليرفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 10 آلاف و258 حالة، مضيفا أن إجمالي المتعافين من الإصابة بلغ 438 ألفا و974 شخصا.