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السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تكنولوجيا
الزمالك لـ الونش وزيزو: الرحيل نهاية الموسم
السبت 02/يناير/2021 - 03:50 م
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حسم مسئولو نادي الزمالك مصير الثنائي محمود الونش وأحمد سيد زيزو لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بشأن الرحيل في يناير الجاري.
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