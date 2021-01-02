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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة»: جثمان المدرس المتوفى بالسعودية يصل القاهرة غدًا

السبت 02/يناير/2021 - 03:55 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عن التنسيق مع السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية، وقنصلية مصر ورموز الجالية في الرياض، للانتهاء من إجراءات إعادة جثمان المدرس المتوفى بالسعودية "هاني عبدالتواب سعد"، حيث يصل الساعة 6 صباح غد الأحد، على الرحلة رقم 2650 مصر للطيران، من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار القاهرة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها نسقت مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير سيارة لنقل الجثمان لمحافظة الفيوم، محل إقامة الأسرة، عقب إنهاء إجراءات الوصول صباح الغد.

وفي السياق ذاته، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تعازيها لأسرة المتوفى، حيث تواصلت مع ذويه لتقديم واجب العزاء، مؤكدة أنه يتم متابعة التحقيقات في الحادث بالتنسيق مع السفارة المصرية بالرياض.

وتابعت وزيرة الهجرة: إنه تم التنسيق مع وزارة الطيران المدني المصري لسرعة عودة جثمان الفقيد إلى أرض الوطن بناء على طلب أسرته، وذلك بالتوافق مع مواعيد رحلات الطيران المحددة من المملكة العربية السعودية إلى مصر في الوقت الحالي.

كما أكدت السفيرة نبيلة مكرم الثقة في القضاء السعودي، وأن الجاني سينال جزاءه وفقًا للقوانين الحاكمة بالمملكة، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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