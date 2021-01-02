الخدمات التي تقدمها بوابة التموين الإلكترونية





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يبحث العديد من المواطنين عن رابط بوابة مصر الرقمية للتموين، الذي يسهل خدمات عد كبير من الوزارات رقميًا بالإضافة لتسهيل إجراءات عدد من المؤسسات المختلفة للدولة، ويتم ذلك عبر التمكن من القيام بمعاملات المواطنين الحكومية من مكان واحد، تحت شعار وفّر وقتك واستفد من خدمات مصر الرقمية في دقائق معدودة.وتم إطلاق موقع بوابة مصر الرقمية من قبل وزارة الاتصالات ليوفر وقت المواطن المصري وينهي المعاملات إلكترونيًا، ويقدم رابط بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين الإلكترونية والكثير من الخدمات يصل عددها إلى أكثر من 70 خدمة، في وزارات المرور والتوثيق والمحاكم والتموين والرخص ويتطلب الحصول على الخدمات المقدمة التسجيل على الموقع.ويوفر الدخول والتسجيل في موقع بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين الإلكترونية الجديد كل ما يخص بطاقات التموين وتحديثها، وإضافة الأفراد الجدد على بطاقة التموين الخاصة بالفرد التابعة لكي يستفاد جميع أفراد الأسرة من الدعم المقدم لهم، بالإضافة لاستخراج بطاقة تموين جديدة، ولكي تتاح الٱستفادة من الخدمات التي يقدمها الرابط لا بد من التسجيل عليه.ويمكن الحصول على الخدمات الرقمية خلال الهاتف المحمول، أو مكاتب البريد، بالإضافة إلى مراكز الاتصال على مستوى الجمهورية.يحصل المواطن بعد تسجيله علي الرابط على عدد من الخدمات المتنوعة، وذلك يوفر عليه الكثير من الوقت بدلًا من التوجه للمصالح الحكومية، مثل خدمات المرور المختلفة، والتموين، وخدمات التوثيق العقاري، وكذلك الخدمات الخاصة بالدعاوى المدنية وغيرها من الخدمات التي سوف تصل إلى 70 خدمة في القريب العاجل لتغطي جميع احتياجات المواطنين.يذكر أنه يتم في الوقت الحالي ربط المباني الحكومية من خلال شبكة ألياف الكابلات الدولية، ليبلغ مجموع المباني التي تم ربطها 5300 مبنى حكومي، وتستهدف الوزارة 26 ألف مبنى آخر.