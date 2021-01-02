خبيرة ألمانية تنتقد الحكومة في سياسة شراء لقاحات كورونا

اتهمت طبيبة الأعصاب والعضو في الأكاديمية الوطنية للعلوم "ليوبولدينا"، فراوكه تسيب، الحكومة الألمانية بارتكاب إخفاقات خطيرة في شراء اللقاحات المضادة لكورونا.وقالت تسيب، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، الصادرة اليوم السبت: "أرى أن الوضع الحالي هو فشل ذريع للمسئولين.. لماذا لم يطلبوا المزيد من اللقاحات في الصيف من باب الاحتياط؟"، مضيفة أنه توفرت في ذلك الحين هذه العروض للقاحات "التي كانت ستصبح متاحة لنا الآن".وذكرت تسيب أنه على حد علمها عرضت شركة "بيونتيك" الألمانية عددا أكبر من جرعات اللقاح في أواخر الصيف.تجدر الإشارة إلى أن "ليوبولدينا" هي إحدى الجهات الاستشارية الرئيسية للحكومة الألمانية في إدارة أزمة الجائحة، وتشغل تسيب منصب مدير قسم طب الأعصاب في جامعة "يوهانس جوتنبرج" بمدينة ماينتس، وهي باحثة في الأمراض العصبية الالتهابية.وأعلنت شركة "بيونتيك"، أمس يوم الجمعة، أنها تعتزم تقديم عدد جرعات من اللقاح إلى الاتحاد الأوروبي أكثر مما كان مخططا له سابقا.وقال رئيس الشركة، أوجور شاهين، إن الشركة "تجري مناقشات متقدمة حول ما إذا كان بإمكاننا توفير المزيد من جرعات اللقاح من أوروبا لأوروبا هذا العام، وكيفية تنفيذ ذلك".ويأتي ذلك على خلفية شكاوى من نقص اللقاحات في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وتلقى هذه الانتقادات كل من وزير الصحة الألماني ينس شبان والمفوضية الأوروبية.وقال فولكر فيسينج، الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، لصحيفة "فيلت": "انتقادات شراء اللقاح يجب أن تؤخذ على محمل الجد"، مضيفا أن نموذج إسرائيل ودول أخرى على سبيل المثال يبين أنه من الممكن التطعيم بشكل أسرع، وقال: "على الحكومة الألمانية أن تشرح جيدا سبب تقدم الأمور ببطء شديد في ألمانيا".من جانبها، قالت خبيرة الشئون الصحية في الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، كوردولا شولتس-آشه، إنه "من منظور اليوم كان من الأفضل بالتأكيد طلب المزيد من اللقاحات المختلفة من أكثر من مئة مطور من باب الاحتياط".