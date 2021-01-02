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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«علاج نفسي ومحاولات انتحارات».. حكايات فتيات مع التنمر بعد زيادة وزنهن

السبت 02/يناير/2021 - 03:44 م
انتحار
انتحار
نور أيمن
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قبل الدخول في علاقة، تعيش الفتيات في تخيلات وردية لشكل الحياة الزوجية والتفكير في كونهن أمهات، لطالما تتغير أشكالها بعد الحمل.

وبعد ظهور الفنانة يسرا اللوزي مؤخرا بوزن زائد وتعرضها للتنمر، روت بعض المتنمرات عليهن قصصهن لـ«الدستور».

«مبسمعش غير كلمة شكلك بقا أكبر من سنك»، بهذه الكلمات أوضحت ما تتعرض له لبنى علي من تنمر فور ولادتها لطفلتها الأولى، حيث زاد وزنها بشكل كبير بعد أن كانت تتصف بالجسد الممشوق، معلقة: «لما حملت بعد جوازي على طول وزني زاد بشكل كبير وبقيت الناس بتشوفني تقولي كلام يخليني أعيط».

وأضافت أنها لم تتصور أنها ستتعرض لذلك التنمر بعد أن كانت تعيش كفتاة رياضية بجسد ممشوق وجذاب ومختلف، وأكدت أيضا أنها لم تكن وحدها التي تعرضت لذلك، حيث وجدت الكثير من معارفها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حول ما تعرضت له من اضطهادات.

أما ما عاشته إيمان أحمد، اختلف فور حملها، حيث أنها اكتشفت إصابتها بمرض الزولال مع الحمل، وتحولت من فتاة وزنها 58 كيلو إلى 100 كيلو في أواخر حملها، معلقة: «كنت بسمع الناس في المواصلات بيقولوا عليا عاملة زي البلونة المنفوخة».

واضافت: «نظرات الناس، ردات فعلهم، كلامهم السخيف.. جميعها أشياء تعرضت لها، وحولت حياتي كليا بعد الحمل وإنجاب الطفل الأول».

فيما قالت مروة حسن، إنها تعرضت للتنمر بسبب زيادة وزنها بعد زواجها، وأكدت أنها اقدمت على العلاج النفسي بسبب ما تعرضت له من تنمر من القريب قبل الغريب ما جعلها تفكر وتقرر الانتحار مرات عديدة.

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