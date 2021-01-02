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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فض ومنع إقامة حفلي زفاف في المنوفية (صور)

السبت 02/يناير/2021 - 03:43 م
فض زفاف بالمنوفية
فض زفاف بالمنوفية
ولاء القاضى
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تمكنت الوحدة المحلية لبركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية، من فض تجمع ومنع إقامة حفل زفاف بأحد شوارع قرية أبو مشهور التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بفض إقامة شادر فراشة مُعد لإقامة حفل زفاف بأحد شوارع قرية بهناي وذلك بالتنسيق مع شرطة المركز، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء.

وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، قبل بدء تطبيق الغرامات الفورية والتي ستبدأ غدًا على الأفراد الذين لا يلتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وستحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا وفي حالة الإمتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لإعمال شئونها.

كما شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو تجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما أكد المحافظ استمرار تكثيف حملات تطهير وتعقيم ورش كافة المنشأت الخدمية بالمصالح الحكومية ودور العبادة وغيرها من أماكن التجمعات بنطاق المحافظة، ومتابعة مدي الإلتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وعدم التهاون حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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