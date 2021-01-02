كندا: إصابات كورونا تصل إلى 585 ألفًا و400 حالة والوفيات 15644

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 585 ألفا و400 حالة حتى الساعة 0730 صباح اليوم السبت بتوقيت تورونتو، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وارتفع عدد الوفيات في كندا إلى 15644 حالة وفاة، بينما تعافى 494 ألفا و437 شخصا من المصابين بمرض كوفيد- 19، الذي يسببه فيروس كورونا.وقد مر نحو 48 أسبوعا منذ تسجيل حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا في كندا.