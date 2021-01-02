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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

سفير الكويت بالرياض: القمة الخليجية تأتي وسط أجواء إيجابية

السبت 02/يناير/2021 - 03:40 م
سفارة الكويت
سفارة الكويت
نيفين أشرف
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أكد سفیر دولة الكویت لدى المملكة العربية السعودیة الشیخ علي الخالد الصباح، الأھمیة البالغة للدورة الـ 41 للقمة الخليجية المرتقبة في ظل ما تشھده المنطقة من تطورات سیاسیة.

وقال السفیر الكويتي في تصریح صحفي اليوم السبت، إن القمة التي تستضیفھا المملكة العربية السعودية الثلاثاء المقبل، تأتي وسط أجواء أخویة وإیجابیة بین قادة دول مجلس التعاون، ما یعكس روح المسؤولیة والإیمان الصادق بأھمیة تعزیز التضامن الخلیجي في مواجھة التحدیات المشتركة وإحلال السلام والاستقرار لصالح دول وشعوب مجلس التعاون.

وأشار إلى أن منطقة الخلیج العربي تواجه قضایا وتحدیات اقتصادیة وتنمویة وسیاسیة كبیرة، لافتًا إلى أن قادة دول مجلس التعاون، سیناقشون جمیع ھذه القضایا والتحدیات برؤیة واحدة تنطلق من إیمانھم بالمصیر المشترك وحرصھم على حفظ مصالح دول المنطقة وشعوبھا.

وأضاف علي الصباح، أن ھذه القمة تأتي بعد فقدان أحد أعمدة المنظومة الخلیجیة الأمیر الراحل الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان یسعى دائما للتضامن والوحدة الخلیجیة ولكل ما فیه خیر وصالح شعوب دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، معربًا عن ثقته في أن أعمال ھذه القمة ستتكلل بالنجاح.

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