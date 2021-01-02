بعد موافقة الصحة العالمية.. رحلة لقاح فايزر من التصنيع إلى العلاج

بعد أيام طويلة من اعتماد عدة دول أجنبية للقاح فايزر، وبدء تلقيح مواطنيها باللقاح، وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.. أعلنت منظمة الصحة العالمية منح موافقتها الطارئة الأولى على لقاح فايزر- بيونتيك، وتلقى ملايين الأشخاص هذا اللقاح الذي تقدر فاعليته بنسبة 95% ويتطلب حفظه حرارة لا تقل عن 80 درجة مئوية تحت الصفر، الأمر الذي يجعل تخزينه وتوزيعه أكثر صعوبة."الدستور" رصدت رحلة لقاح فايزر منذ بدء تصنيعه وحتى إجازة الصحة العالمية لاستخدامه.تم تطوير اللقاح داخل مختبرات شركة بيونتيك الألمانية، بالتعاون مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر، ويستند اللقاح إلى تقنية الحامض النووي الريبي "إم آر إن إيه" (mRNA)، وتتولى فايزر تنفيذ وتمويل التجربة السريرية على لقاحها على 44 ألف شخص في الولايات المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا، ويشارك هؤلاء الأشخاص بصورة تطوعية، ويتلقى كل واحد منهم جرعتين تفصل بينهما 3 أسابيع، ويخضعون لمتابعة دورية.ويستخدم لقاح فايزر أسلوبًا جديدًا، إذ يعتمد على مادة جينية تحاكي الـ"mRNA" الذي يحمله فيروس كورونا، ويتطلب تخزينًا شديد البرودة، وذلك عند درجة حرارة أقل من 70 درجة مئوية، والتي ليست معظم مرافق الرعاية الصحية مجهزة للتعامل معها.12 عارض للقاحورصدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قائمة تحتوي على 12 عارضا جانبيا قد يواجهها الأشخاص الذين يتلقون لقاح فايزر بيونتك المضاد لفيروس كورونا، ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة إلى تجنب تلقي اللقاح، أبرزها ألم في موقع الحقنة، أي في الذراع، تورم واحمرار في موقع الحقنة، ارتفاع في درجة الحرارة، وقد تصل إلى فوق الـ40.ولكن لم يتم تسجيل أى أعراض خطية تتعلق بسلامة اللقاح الذي اعتمدته أمريكا وبريطانيا وتم حقن مواطنيها به على جرعتين يفصل بينهما 3 أسابيع.أمركيا وبريطانيا أول المستخدمينفي نوفمبر الماضي أعلنت شركة فايزر الأمريكية أن فاعلية اللقاح بلغت 95%، وجاءت أول موافقة على اللقاح من بريطانيا التى أعلنت مع بداية ديسمبر الماضي منح ترخيص "طارئ" لاستخدامه قبل الإعلان الرسمي من هيئة الدواء الأمريكية عن منح الترخيص، حيث اختارت الحكومة المستشفيات الـ50 التي ستحصل في البداية على اللقاح وتأكدت من استعدادها.أما الولايات المتحدة فقررت توزيع اللقاح على كل ولاية بناءً على عدد السكان، واستقبلت في منتصف ديسمبر الماضي الحاويات المبردة بالثلج الجاف التي تحتوي ما يصل إلى 4875 جرعة من اللقاح، لتوزيعها على 145 موقعا خصصتها الولايات المتحدة لاستقبال الجرعات الأولى، وتقرر أن يكون العاملون في الرعاية الصحية وكبار السن المقيمون في دور رعاية المسنين، أول دفعة يتم تحصينها باللقاح.وحصلت بريطانيا على ما يكفي 30 بالمائة من حاجتها، فإن للولايات المتحدة 15 بالمائة حتى الآن.وأجازت حتى الآن 7 دول عالميًا لقاح فايزر- بيونتيك: (بريطانيا، البحرين، كندا، السعودية، الولايات المتحدة، المكسيك، والكويت).