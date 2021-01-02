رفع الإشغالات بحي غرب شبين الكوم لتحقيق السيولة المرورية

قاد سمير عتريس رئيس حي غرب شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات بشارع اسكاروس البحري لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية وتمهيدًا لرصفه، وكذا متابعة أعمال تطوير شارع اسكاروس القبلي بداية من مزلقان العبور وحتى نفق البساتين.كما تابع صفوت معوض رئيس حي شرق شبين الكوم، أعمال رصف ورفع كفاءة شارع حضانة الفاروق ومتفرعاته، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال أعمال خطة الرصف بشوارع متفرقة بالبر الشرقي وكفر مصيلحة وميت خاقان وذلك ضمن خطة محافظة المنوفية لرفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطرق.ومن جانبه؛ أكد محافظ المنوفية على ضرورة متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى المحدد، مؤكدًا أن قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة باعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.