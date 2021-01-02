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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قبل تطبيق الغرامات.. محافظ كفرالشيخ يناشد المواطنين ارتداء الكمامات

السبت 02/يناير/2021 - 04:53 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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ناشد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أهالي المحافظة بارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددًا على رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية بإلزام العاملين بها والمترددين عليها بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم السماح للموظفين والمواطنين بدخولها دون ارتداء الكمامات.

وكذلك تنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المنشآت الخدمية، وإعداد تقارير دورية بالتوازي مع المرور الميداني، للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بتطبيق الغرامات بدءا من غد الأحد ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الاحترازية، ومقدارها 50 جنيهًا للأفراد الذين لا يرتدون الكمامة، وغرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق، والحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قرارًا صدر من وزير العدل بشأن الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية خلال الفترة المقبلة.

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