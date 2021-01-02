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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

الليلة.. افتتاح معرض «ثلاثة في مرايا اللون» بجاليري ضي

السبت 02/يناير/2021 - 03:31 م
جاليري ضي
جاليري ضي
آلاء حسن
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يشهد أتيليه العرب للثقافة والفنون، بضاحية المهندسين، في السابعة من مساء اليوم السبت، افتتاح معرض الفن التشكيلي "ثلاثة في مرايا اللون"، وهو أول أنشطته الفنية للعام 2021.

يفتتح المعرض الفنان التشكيلي والأديب عز الدين نجيب، والناقد التشكيلي هشام قنديل، والكاتب والمؤرخ الدكتور طارق منصور، والإعلامي عبد الله يسري رئيس صالون دعاء الكروان.

يشتمل المعرض على ثلاثة معارض شخصية لثلاثة فنانين تشكيليين، هم الفنانة أسماء مجدى ويأتي معرضها تحت عنوان "الأولون"، ويتضمن 50 لوحة، والفنانة مها عبد الكريم بعنوان "حالة حوار"، ويمثل آخر إنتاجها فى فن الزجاج وستقدم 20 عملا فنيا زجاجيا، والمعرض الثالث للفنان رأفت أحمد المعروف بمشاركته الفريدة في مسابقات مصرية سعودية.

وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، إن المعارض الثلاثة تمثل استهلالا رائعا لنشاط "ضي" للعام 2021 وسيتبعها مجموعة مهمة من المعارض الأخرى الشخصية والجماعية، مؤكدا أن "مرحلة كوفيد" لم ولن توقف إبداعا، وعلى المؤسسات التشكيلية والثقافية رعاية الفنانين واحتضان أعمالهم وتشجيع ظهورهم خلالها.

وشهد العام 2020 مشاركة 2800 فنان تشكيلي عربي واختيار أعمال 450 منهم في مهرجانين نظمهما "ضي"، هما المهرجان العربي الثالث للشباب ومهرجان "ما بعد الكورونا".

وتستهدف خطة "ضي" تنفيذ أكثر من 10 معارض شخصية وجماعية خلال العام المقبل 2021 أبرزها للفنانين الدكتور سامى البلشي والدكتور يحيى عبده والدكتورة أمل نصر والدكتور مصطفى عيسى والفنانة آلاء نجم والدكتور هانى فيصل والفنان فتحى علي والنحات الدكتور عبد المعين محمد، ومعرض "مبدعون خالدون الثالث" وتدشين كتاب "أحمد نوار.. إرادة وطن".

ومن المنتظر أن يشهد النصف الأول من العام الجاري افتتاح مقر جديد لأتيليه العرب "ضي" بالمدينة الصناعية في أبو رواش، ويتضمن مسبك البرونز وقاعة عرض ومرسم للفنانين.

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