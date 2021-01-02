السعودية: 9 وفيات و101 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6239 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 101 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 362 ألفا و979 حالة.كما لفتت إلى تسجيل 182 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 354 ألفا و263.