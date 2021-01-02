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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«اللي ميعرفش يقول عدس».. مفردات الحارة المصرية

السبت 02/يناير/2021 - 03:29 م
الحارة المصرية
الحارة المصرية
يسرى أبو القاسم يكتب
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«اللى ميعرفش يقول عدس»، مثل شعبى شهير تعرفه الحارة المصرية جيدًا، ويقال حين يكون الجالسين لحل المشكلة غير مدركين لحقيقة الأمر كما أن صاحب المشكلة لا يستطيع الإفصاح عن أصل المشكلة لعلة ما تتعلق بوضعه فى موقف محرج قد يسىء إلى كرامته.

وورد فى أصل هذا المثل 3 روايات، أولها أن شابا غريبًا نزل على قرية فرأى فتاة جميلة فسأل عن والدها ولما وصل إليه قال له أريد خطبة بنتك، فتمت الموافقة وعقد القران فى نفس اليوم ولما دخل عليها فى بيت والدها وجد شقيقتها الدميمة، لقد بدل الأب العروس الجميلة بأختها، فصرخ فيها وترك البيت وركض فإذا بحماه يجرى خلفه ويصرخ فى الناس أن يلحقوا باللص الذى أراد أن يسرق جوال العدس فقال الشاب وهو يركض "اللى ميعرفش يقول عدس".

أما الرواية الثانية فتحكى عن تاجر يبيع البقوليات دخل دكانته يومًا فوجد شابًا مع زوجته فى المحل، فلما رٱه الشاب ركض فاصطدم بجوال العدس ثم جرى فى الشارع فجرى التاجر خلفه فأمسك به المارة وقالوا له تركض خلف الزبون؛ لأنه اصطدم بجوال العدس، فلم يقدر الرجل على أخبارهم بما رأى حفاظًا على سمعته فقال فى نفسه: "اللى ميعرفش يقول عدس".

أما الرواية الثالثة فتقول إن لصًا دخل دكانة رجل يبيع البقول فسرق نقود التاجر وركض فركض التاجر خلفه، فظن أناس أن اللص رجل فقير أراد سرقة حفنة عدس فلاموا على التاجر أنه لم بمنحة إياها من قبيل الصدقة، فقال التاجر: "اللى ميعرفش يقول عدس" وتعد هذه الرواية أضعف من الروايتين السابقتين.

عمومًا المصريون لا يهتمون فى الغالب بأصل المثل بقدر اهتمامهم باستخدامه فى المواقف المناسبة له، حيث يعد المثل اختصارًا لكثير من القول ينطق به القائل ليوفر على نفسه الجهد فى كثرة الكلام الذى لن يجدى نفعًا، كما أن المستمع يعرف المغزى من المثل وكأنه يريد أن يقول الرسالة وصلت.

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