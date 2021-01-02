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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

أهالى النجيلة يوزعون 17 ألف كمامة ويطهرون الشوارع بمطروح

السبت 02/يناير/2021 - 04:44 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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قرر أهالي النجيلة أن يقفوا خلف القيادات ومساعدتهم لعبور جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال تدشين مبادرة "شباب النجيلة للتوعية ضد مخاطر كورونا".

وقال مطير عمران، أحد أبناء مدينة النجيلة والمشارك في مبادرة التوعية ضد مخاطر كورونا، خلال حديثه لـ"الدستور، إن المبادرة تستهدف تطهير وتعقيم الشوارع والميادين، بالإضافة إلى توزيع الكمامات على المارة في المدينة.

وأوضح أنه تم تطهير عدد من المنشآت الحكومية والأسواق وأماكن تجمع المواطنين، بالإضافة إلى توزيع 17 ألف كمامة بالمجان، مؤكدًا أن المبادرة مستمرة حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن جميع الشباب المشارك في الحملة ترك بيته لكي يساند الدولة بكل تفاني وحب، مرددًا: "الشدائد تظهر المعادن النفيسة"، مطالبًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والأخذ بالأسباب للحماية من فيروس كورونا.

وقدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر إلى أهالي مدينة النجيلة على تعاونهم في تعقيم وتطهير شوارع المدينة والمصالح الحكومية والمساهمة في حماية المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن تلك المبادرة نموذج يحتذى به في الوعي، مشيرًا إلى تضافر جميع الجهود والمشاركة المجتمعية الواعية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

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