جامعة الإسكندرية: حظر التجمعات بالحرم الجامعي «تحت أي مسمى»

أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، تعليق تواجد الطلاب بمقر الجامعة أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، اعتبارا من اليوم السبت 2 يناير وحتى الخميس 14 يناير، على أن تُستكمل الدراسة "عن بُعد" خلال تلك الفترة.وأشار «جابر»، إلى أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ اعتبارًا من السبت 16 يناير حتى الجمعة 19 فبراير، على أن يُنظر في تحديد المواعيد المناسبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول طبقًا لمستجدات الأمور، لافتًا إلى أنه سيتم استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم "عن بُعد" اعتبارا من اليوم السبت حتى 14 يناير المقبل.وأوضح جابر، أنه بالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية حضور تدريبات عملية أو إكلينيكية تُستكمل الفترات التي كانت مقررة لتلك التدريبات في بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 20202021، وسيتم عقد الامتحانات التحريرية والشفوية والعملية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء الإجازة المقررة لنصف العام الجامعي، وفي المواعيد التي تقررها مجالس الجامعات لجداول تلك الامتحانات، على أن تعقد الامتحانات وفقًا لما تنظمه اللوائح الداخلية للكليات المختلفة دون تعديل في آلية عقدها، مؤكدًا أن مجلسي التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل المستجدات.وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات لمواجهة فيروس كورونا وإعداد الخطط الدراسية والاستراتيجية لتفعيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمتابعة الوقاية من الفيروس واتخاذ بعض التوصيات لمنع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا لكل منتسبي جامعة الإسكندرية، وطالب جابر جميع وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا بضرورة إعداد الخطط الدراسية للفصل الدراسي الثاني عن طريق التعلم عن بُعد Online كإجراء احترازي.