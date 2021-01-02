رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الإسكندرية: حظر التجمعات بالحرم الجامعي «تحت أي مسمى»

السبت 02/يناير/2021 - 03:48 م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، تعليق تواجد الطلاب بمقر الجامعة أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، اعتبارا من اليوم السبت 2 يناير وحتى الخميس 14 يناير، على أن تُستكمل الدراسة "عن بُعد" خلال تلك الفترة.

وأشار «جابر»، إلى أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ اعتبارًا من السبت 16 يناير حتى الجمعة 19 فبراير، على أن يُنظر في تحديد المواعيد المناسبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول طبقًا لمستجدات الأمور، لافتًا إلى أنه سيتم استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم "عن بُعد" اعتبارا من اليوم السبت حتى 14 يناير المقبل.

وأوضح جابر، أنه بالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية حضور تدريبات عملية أو إكلينيكية تُستكمل الفترات التي كانت مقررة لتلك التدريبات في بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 20202021، وسيتم عقد الامتحانات التحريرية والشفوية والعملية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء الإجازة المقررة لنصف العام الجامعي، وفي المواعيد التي تقررها مجالس الجامعات لجداول تلك الامتحانات، على أن تعقد الامتحانات وفقًا لما تنظمه اللوائح الداخلية للكليات المختلفة دون تعديل في آلية عقدها، مؤكدًا أن مجلسي التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل المستجدات.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات لمواجهة فيروس كورونا وإعداد الخطط الدراسية والاستراتيجية لتفعيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمتابعة الوقاية من الفيروس واتخاذ بعض التوصيات لمنع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا لكل منتسبي جامعة الإسكندرية، وطالب جابر جميع وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا بضرورة إعداد الخطط الدراسية للفصل الدراسي الثاني عن طريق التعلم عن بُعد Online كإجراء احترازي.


موضوعات متعلقة

محمد الباز ناعيًا وحيد حامد: اليوم مات رجل شريف

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت فى قبر مجهول بإنجلترا

الصور

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت فى قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

المجلس الأعلى للثقافة ناعيًا وحيد حامد: أصبح بعباراته لسان حال مجتمعه

خالد جلال ينعى الكاتب وحيد حامد: أثرى عالم الفن بأعماله القيمة

الليلة.. افتتاح معرض «ثلاثة في مرايا اللون» بجاليري ضي

هيئة الكتاب تنعى الراحل وحيد حامد