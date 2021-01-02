تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل شاب بالمطرية
السبت 02/يناير/2021 - 03:39 م
حسام التمساحطباعة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شاب بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما بدائرة القسم.
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بمصرع شاب متأثرًا بإصابته بطعنة بسلاح أبيض سكين، على يد عاطلين بسبب خلافات نشبت بينهما.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطلين، قام الأول بتقييده وشل حركته، وقام الآخر بمباغتته بسلاح أبيض وتركاه غارقًا في دمائه، ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته قبل وصوله المستشفى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بمصرع شاب متأثرًا بإصابته بطعنة بسلاح أبيض سكين، على يد عاطلين بسبب خلافات نشبت بينهما.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطلين، قام الأول بتقييده وشل حركته، وقام الآخر بمباغتته بسلاح أبيض وتركاه غارقًا في دمائه، ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته قبل وصوله المستشفى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.