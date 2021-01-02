تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل شاب بالمطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شاب بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما بدائرة القسم.وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بمصرع شاب متأثرًا بإصابته بطعنة بسلاح أبيض سكين، على يد عاطلين بسبب خلافات نشبت بينهما.وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطلين، قام الأول بتقييده وشل حركته، وقام الآخر بمباغتته بسلاح أبيض وتركاه غارقًا في دمائه، ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته قبل وصوله المستشفى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.