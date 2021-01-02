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الثقافة

ناقد مغربي ناعيا وحيد حامد: أعماله طُبعت في ذاكرتنا

السبت 02/يناير/2021 - 03:14 م
وحيد حامد
وحيد حامد
نضال ممدوح
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نعي الناقد المغربي فؤاد زويريق الكاتب وحيد حامد الذي غادرنا صباح اليوم٬ من خلال منشور له بالفيسبوك قال فيه:"غِبتُ عن الفايس بوك وكل وسائل التواصل الاجتماعي لأشهر، فكنتُ شبه منقطع عن أخبار وطننا العربي، مرتاح البال، لا تصلني أخباره إلاّ إذا تواصلت مع بعض الأصدقاء، الآن وبعد عودتي أصبحت متوجسا من فتح الفايس بوك كل صباح، فقلّما تصادف خبرا مفرحا يجعل يومك زاهيا ومبهجا، فكل الأخبار المتداولة أخبار مؤلمة ومحزنة ومفزعة، وهذا ما حصل لي هذا الصباح أيضا.

وتابع فؤاد: فبعد أيام معدودات من صدمتنا وحزننا على رحيل المخرج والمبدع الاستثنائي حاتم علي، ها نحن هذا الصباح نصدم من جديد برحيل المؤلف والمبدع الكبير وحيد حامد، وحيد حامد الذي ساهم في إغناء الخزانة السينمائية والدرامية المصرية والعربية بأعمال مهمة طبعت ذاكرتنا كمشاهدين وسينمائيين ومتابعين.

وأضاف: "المشكلة ليست في وفاة هؤلاء المبدعين فكلنا سنسلك هذه الطريق يوما ما، المشكلة في زمننا هذا وعدم توفره على مواهب ومبدعين بنفس كفاءتهم يعوضون غيابهم، فكلما غاب مبدع ما ترك مكانه شاغرا، رحم الله وحيد حامد وصبرنا وأهله".

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