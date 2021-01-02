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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«الوادي الجديد» تطارد كورونا في جميع منشآتها

السبت 02/يناير/2021 - 03:14 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
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وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، بتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بجميع المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وعقمت محافظة الوادي الجديد، أكثر من منشأة عامة في مراكز المحافظة، ضمن خطة تطهير المنشأت العامة والحكومية للوقاية من فيروس كورنا المستجد، ضمن الخطة الشاملة التي أقرتها الدولة، والتي تشمل اتخاذ كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس.

وأضاف المحافظ، أن عملية التطهير سوف تشمل تعقيم مواقف النقل الجماعي، والوحدات الصحية والمحلية ومكاتب البريد بالقري والمدن، والشوارع والميادين العامة وجميع الأحياء والمنشآت والمؤسسات والحدائق والأسواق.

وناشد الزملوط، المواطنين بضرورة الوعي والالتزام بكل الإرشادات والتعليمات التي أقرتها الجهات المعنية لتخطي هذه المرحلة الحرجة، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف لإضعاف عزيمة المواطنين وزعزعة أمان واستقرار الوطن.​

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