انخفاض صادرات الغاز الروسية لخارج منطقة الاتحاد السوفيتي في 2020

قالت شركة الغاز الروسية العملاقة التابعة للدولة جازبروم اليوم السبت إن صادرات الغاز الروسية عبر أنابيب نقل الغاز إلى العملاء خارج المنطقة التي كانت تعرف سابقا بالاتحاد السوفيتي بلغت 179.3 مليار متر مكعب في عام 2020، انخفضت من 199.2 مليار متر مكعب سجلت عام 2019.وأضافت الشركة أن البيانات تتضمن حجم ما جرى تصديره إلى الصين والذي يبلغ 4.1 مليار متر مكعب عبر خط أنابيب باور أوف سيبيريا.وقالت الشركة أيضا إن حجم إنتاج الغاز الطبيعي بلغ 452.7 مليار متر مكعب في عام 2020، انخفاضا من 500.3 مليار متر مكعب في عام 2019 التي سجلت كأعلى معدلاتها منذ عام 2012.