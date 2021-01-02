رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين ستتخذ إجراءات ضد إلغاء واشنطن إدراج بعض الشركات الصينية

السبت 02/يناير/2021 - 03:40 م
الشركات الصينية
الشركات الصينية
وكالات
طباعة
قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، إنها ستتخذ "الإجراءات الضرورية" لحماية مصالح شركاتها بعدما بدأت بورصة نيويورك إلغاء إدراج ثلاث شركات اتصالات صينية تقول واشنطن إن لها علاقات عسكرية.

وقالت بورصة نيويورك، يوم الخميس، إنها ستلغي إدراج الأوراق المالية لشركات (تشاينا تليكوم) و(تشاينا موبايل) و(تشاينا يونيكوم)، بعد تحرك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في نوفمبر لمنع الاستثمارات الأمريكية في 31 شركة تقول واشنطن إن الجيش الصيني يملكها أو يتحكم فيها.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان: "هذا الشكل من إساءة استغلال الأمن القومي وسلطة الدولة لقمع الشركات الصينية لا يمتثل لقواعد السوق، وينتهك المنطق الذي يعمل به".

وأضاف البيان: "كما أن ذلك لا يضر بالحقوق الشرعية للشركات الصينية فحسب، بل يلحق أيضا ضررا بمصالح المستثمرين في دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة".

وإلى جانب حديثها عن اتخاذ تدابير لحماية شركاتها، دعت الوزارة أيضا الولايات المتحدة إلى الوصول لحل وسط مع الصين وإعادة العلاقات التجارية الثنائية إلى مسارها.

وفي أسابيعها الأخيرة قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير، صعّدت إدارة ترامب من موقفها الصارم تجاه الصين.

وشهدت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترا متزايدا، وسط سلسلة من النزاعات حول قضايا من بينها التجارة وحقوق الإنسان.

وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية عشرات الشركات الصينية إلى قائمتها السوداء التجارية في ديسمبر، متهمة بكين باستغلال شركاتها لتسخير مصادر التكنولوجيا المدنية للأغراض العسكرية.

وعبر دبلوماسيون صينيون عن أملهم في أن يسهم انتخاب بايدن في تخفيف التوتر بين البلدين.

موضوعات متعلقة

تردد قناة النهار الجديد 2021 على نايل سات

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

يبدأ تنفيذها غدًا.. قرارات مجلس الوزراء لمواجهة كورونا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

الصور

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

إنفوجراف

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

منوعات

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

خالد جلال ينعى الكاتب وحيد حامد: أثرى عالم الفن بأعماله القيمة

ناقد مغربي ناعيا وحيد حامد: أعماله طُبعت في ذاكرتنا

شريف صالح: وحيد حامد فضل الاشتباك مع اللحظة بحس الصحفي الفنان

إعداد 400 لوحة ضمن مشروع توثيق المباني التراثية