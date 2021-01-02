حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تكثيف الحملات الصحية على المطاعم والكافيهات وجميع المنشآت بكافة مراكز المحافظة للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتشديد على ارتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين.هذا بالاضافة الى استخدام اجهزة قياس الحرارة والتعقيم والتطهير المستمر للاماكن بالاضافة الى تكثيف الدورات التدريبية لمسئولى غرف الأزمات والطوارئ بمديرية الصحة ومديريات الخدمات بالمحافظة على كيفية التعامل مع جائحة كورونا.وذلك ضمن خطة المحافظة للمتابعة الميدانية لكافة أوجه النشاط بالمحافظة والتأكيد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء.وأشار المحافظ إلى أن حملات إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة شنت عدة حملات ميدانية على المطاعم والكافيهات بأحياء ومراكز المحافظة للتنبيه باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتنبيه على ارتداء جميع العاملين الماسكات ومتابعة التعقيم والتطهير والنظافة العامة والشخصية.كما تم توزيع لافتات وإرشادات الإدارة الوقائية لهذا الشأن على جميع أماكن تداول الأغذية بجميع الإدارات، لافتًا إلى تحرير المحاضر الفورية لاية مخالفات يتم رصدها مع استمرار الحملات التفتيشية المشتركة على عدد من المناطق الأخرى.وأضاف أنه تم التوعية خلال الحملات التفتيشية بأهمية التأكيد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية المترددين على الكافيهات بضرورة تجنب التواجد بأماكن تسمح باستخدام الشيشة حفاظا على الصحة، والتنبيه على العاملين بالكافيهات بالإلتزام بمهمات الوقاية وعلى رأسها الكمامات.تأتى تلك الحملات المكبرة فى إطار التعاون المشترك بين جهات الدولة المعنية للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة داخل المطاعم والكافيهات حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وذلك ضمن حزمة من القرارات الوقائية لحماية صحة المواطن.كما نظمت مديرية الصحة بالمحافظة دورة تدريبية لمسئولي غرف الأزمات والطوارئ لمديريات الخدمات والإدارات الصحية بمركز التدريب الرئيسي على كيفية التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا والتعامل الفعال مع البلاغات بالتنسيق مع كافة الجهات، بالاضافة الى متابعة ورصد كافة البلاغات الخاصة بفيروس كورونا وسرعة التعامل معها حفاظًا على حياة المواطنين وحاضر فى الدورة الدكتورة عزة بدرى مسئول الغرفة الوقائية بمديرية الصحة.وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".