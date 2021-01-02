نيابة عن أبومازن.. وفد فلسطينى يعزى فى وفاة وحيد حامد

أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، اليوم السبت، التعازي إلى أسرة الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الـ77 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة.ونقل وفد من السفارة الفلسطينية في مصر تعازي عباس إلى أسرة وحيد حامد، كما وضع إكليلا من الزهور باسم الرئيس الفلسطيني على ضريح الكاتب الراحل، بعد مراسم تشييع جثمانه ظهر اليوم.وقال الوفد: "الفن العربي برحيل حامد فقد قيمة فنية وفكرية ووطنية من خلال مسيرته المهنية الحافلة بكافة أشكال الفنون الإبداعية"، مثمنًا مواقفه الوطنية المشرفة في شتى المحافل الفنية والأحداث السياسية التي مرت بها القضية الفلسطينية، والتضامن الدائم مع حقوق الشعب الفلسطيني.من جانبه، وجه مروان حامد، نجل الكاتب الراحل، وأسرته، الشكر إلى الرئيس الفلسطيني على هذه اللفتة.وكرم الرئيس الفلسطيني وحيد حامد في عام 2019، بمنحه النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرًا لإبداعاته وإنجازاته الأدبية والفكرية التي أثرت الساحة الفنية بأعمال ملتزمة تخدم قضايا وطنه وأمتنا العربية وتناصر القضية الفلسطينية.