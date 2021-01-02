رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

السبت 02/يناير/2021 - 03:31 م
وحيد حامد
وحيد حامد
آلاء حسن
طباعة
شهد الوسط الثقافي والفني فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، رحيل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد عن عمر ناهز الـ77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وتدهور حالته الصحية، نقل على إثره إلى أحد المستشفيات، ودخوله العناية المركزة بسبب معاناته من متاعب بالرئة.

وأعرب عدد كبير من الكتاب والمثقفين عن حزنهم الشديد بهذا الخبر، وتحول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى سرادق عزاء بمجرد أن أعلن المخرج مروان حامد، وفاة والده، عبر حسابه الشخصي، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد، وتقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر".

وخلال الإنفوجراف التالي، يرصد "الدستور" أبرز ما جاء في نعي المثقفين:

موضوعات متعلقة

محمد الباز ناعيًا وحيد حامد: اليوم مات رجل شريف

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

الصور

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

إنفوجراف

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

منوعات

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

خالد جلال ينعى الكاتب وحيد حامد: أثرى عالم الفن بأعماله القيمة

ناقد مغربي ناعيا وحيد حامد: أعماله طُبعت في ذاكرتنا

شريف صالح: وحيد حامد فضل الاشتباك مع اللحظة بحس الصحفي الفنان

عزة هيكل تنعى وحيد حامد: فقدت مصر آخر رجالها المحترمين