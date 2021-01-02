وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

شهد الوسط الثقافي والفني فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، رحيل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد عن عمر ناهز الـ77 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وتدهور حالته الصحية، نقل على إثره إلى أحد المستشفيات، ودخوله العناية المركزة بسبب معاناته من متاعب بالرئة.وأعرب عدد كبير من الكتاب والمثقفين عن حزنهم الشديد بهذا الخبر، وتحول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى سرادق عزاء بمجرد أن أعلن المخرج مروان حامد، وفاة والده، عبر حسابه الشخصي، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد، وتقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر".وخلال الإنفوجراف التالي، يرصد "الدستور" أبرز ما جاء في نعي المثقفين: