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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

نجله لـ«الدستور»: كورونا يمنعنا من إقامة عزاء وحيد حامد

السبت 02/يناير/2021 - 03:28 م
المخرج مروان حامد
المخرج مروان حامد
دعاء عبد المقصود
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قال المخرج مروان حامد، نجل الكاتب الراحل وحيد حامد، إن الأسرة اكتفت بتشييع جثمان الكاتب الكبير إلى مثواه الأخير، على أن يكون العزاء على المقابر ولن تقيم الأسرة عزاء نظرًا للظروف الراهنة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المخرج الكبير ناعيًا والده في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: "فقدت الأب والأخ والصديق".

ورحل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، فجر اليوم السبت، عن 77 عامًا، بعدما وافته المنية في العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.

وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد إلى مقابر الأسرة، وحرص على التواجد مع أسرة الراحل، كل من النجمين كريم عبد العزيز وأحمد حلمي، والفنان الكبير جمال سليمان، والمخرج الكبير شريف عرفة، والمخرجين محمد ياسين وشريف البنداري، والسيناريست تامر حبيب، والفنان عباس أبوالحسن.

وحضر مراسم الدفن كل من الفنان الكبير عزت العلايلي وإلهام شاهين ولبلبة وسوزان نجم الدين، والسيناريست بشير الديك، والمخرج الكبير شريف عرفة، والمخرج أشرف فايق، والدكتور خالد عبدالجليل، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، والمنتج أحمد بدوي مدير عام شركة «سينرجى فيلمز».

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