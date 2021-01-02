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السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيينا: فتح البلاد في 18 يناير مع الالتزام بإجراء الفحوصات السريعة

السبت 02/يناير/2021 - 03:05 م
سباستيان كورتس
سباستيان كورتس
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أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس أنه سيتم فتح البلاد بشكل حذر اعتبارا من 18 يناير الجاري بعد انتهاء فترة الاغلاق العام الثالث فى البلاد بسبب ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا وزيادة الاعباء على القطاع الطبي.

وقال كورتس فى تصريحات له اليوم السبت إن الحكومة تريد المضي قدما فى تخفيف القيود الاجتماعية وتوفير مساحة أكبر من الحريات.

واشار كورتس الى أن الحكومة ستبدأ فى اجراء الاختبارات الجماعية المجانية والسريعة لفيروس كورونا حيث سوف يسمح لأصحاب العينة السلبية بارتياد المطاعم ومراكز التسوق.

وأوضح كورتس أنه اعتبارًا من 18 يناير الجاري سيتم فتح البلاد تدريجيا وتخفيف القيود على الخروج والذهاب في إجازة أو الجلوس فى المقاهي والمطاعم بشرط اجراء اختبار سريع لكورونا تكون نتيجته سلبية.

يشار الى أن أحزاب المعارضة النمساوية تعارض هذه الخطة وتطالب بتمديد فترة الاغلاق الى نهاية يناير الجاري أسوة بالعديد من الدول الاوروبية.

يذكر ان الاصابات الجديدة فى النمسا انخفضت الى اقل من ألفى اصابة يومية أمس و14 حالة وفاة وذلك فى أدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي.

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