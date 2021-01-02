وصول جنازة والدة زوجة آسر ياسين مسجد الشافعي

وصلت، منذ قليل، جنازة والدة زوجة الفنان آسر ياسين إلى مسجد الإمام الشافعي، لأداء الصلاة عليها عقب صلاة العصر، ولم يظهر حتى الآن أحد من الفنانين.وكانت وفاة والدة زوجة الفنان آسر ياسين، مساء أمس الجمعة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وأعلن ياسين خبر وفاتها، وأن صلاة الجنازة تُشيّع من مسجد الإمام الشافعي عقب صلاة العصر، والعزاء على المقابر بحضور أفراد الأسرة.وكان قد أصيب الفنان هو الآخر بفيروس كورونا خلال مشاركته بمهرجان الجونة السينمائي، لكنه تعافى منه خلال فترة عزله.