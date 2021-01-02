أوكرانيا تسجل 5038 إصابة جديدة بكورونا

أعلن وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، اليوم السبت، عن تسجيل 5038 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و69 ألفا و517 حالة.وقال ستيبانوف، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد- 19 تشمل 182 طفلا و131 من العاملين في القطاع الصحي.وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 51 حالة وفاة، فيما تماثل 2606 أشخاص للشفاء.