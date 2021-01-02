أوكرانيا تسجل 5038 إصابة جديدة بكورونا
السبت 02/يناير/2021 - 03:34 م
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أعلن وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، اليوم السبت، عن تسجيل 5038 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و69 ألفا و517 حالة.
وقال ستيبانوف، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد- 19 تشمل 182 طفلا و131 من العاملين في القطاع الصحي.
وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 51 حالة وفاة، فيما تماثل 2606 أشخاص للشفاء.
وقال ستيبانوف، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد- 19 تشمل 182 طفلا و131 من العاملين في القطاع الصحي.
وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 51 حالة وفاة، فيما تماثل 2606 أشخاص للشفاء.