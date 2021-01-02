تثبيت 84 من المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة ببني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، القرار رقم (1290) بشأن الموافقة على تثبيت عدد 84 من العاملين المتعاقدين على الصناديق الخاصة والحسابات بالباب الأول بند 23 أجور موسميين، ممن استوفوا الشروط القانونية للتثبيت طبقًا للمستوى الوظيفي والمجموعة النوعية والمسمى الوظيفي الموضح قرين كل منهم بموازنة الديوان العام على الفصل المستقل "صناديق وحسابات خاصة" بصفة شخصية.وأوضح أحمد مرسى مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، أن القرار يأتي في ضوء مذكرة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وموافقة وزارة المالية لتمويل تلك الدرجات "بصفة شخصية" بمختلف المستويات والمجموعات النوعية الوظيفية بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة لتثبيت هذا العدد من العاملين السابق تعديل الشكل التعاقدى لهم ببند 23 أجور موسميين بالفصل المستقل صناديق وحسابات خاصة بالباب الأول بموازنة الديوان العام للسنة المالية 20202021، وكذا محضر لجنة الموارد البشرية والمعتمد محضرها بتاريخ 27 ديسمبر 2020 في هذا الشأن.حيث شمل القرار تثبيت 43 من العاملين بمشروع النظافة و15 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، و10 بمشروع المواقف، و7 بإدارة المرور، و2 بمشروع المحاجر و2 بالوحدة المحلية بناصر وواحد بإهناسيا وواحد بالفشن، وواحد بالإسكان وواحد بالأملاك، وواحد بديوان عام المحافظة.