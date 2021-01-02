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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

السبت 02/يناير/2021 - 05:07 م
رفع القمامة بأسيوط
رفع القمامة بأسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار المتابعة المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير التى تتم بقرى ومراكز المحافظة، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء باستمرار أعمال التطوير ورفع المخلفات بقرى ومراكز المحافظة ومتابعة أعمال الرصف للطرق واستكمال أعمال صيانة أعمدة الإنارة والتشجير.

جاء ذلك تنفيذًا لخطة المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة الشوارع والميادين بالقرى والمراكز والنهوض بمنظومة النظافة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة.

وتفقدت هويدة شافعى بدوى، رئيس مركز ومدينة القوصية، أعمال الرصف بشارع الترعة القديمة ووضع التربة الزلطية بشارع الترعة القديمة، بداية من المدرسة المهنية حتى شارعى طريق بنى إدريس ومصرف مهنى، ضمن الخطة الموحدة لمركز ومدينة القوصية للعام المالى 2020-  2021، وذلك لاستكمال فتح شرايين مركز القوصية وتحقيق السيولة المرورية، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة الموحدة لأعمال إعادة الرصف بمركز القوصية والتى تشرف عليها الهيئة العامة للطرق، فى إطار تنفيذ البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل للإشراف على تنفيذ الطرق المحلية، حيث قامت الشركة المنفذة بإلقاء التربة الزلطية كإحدى أولى خطوات أعمال إعادة الرصف.

كما ترأس محمد حسن، رئيس مركز ومدينة البدارى، حملة مكبرة لمتابعة أعمال النظافة ورفع 24 طن مخلفات قمامة من المقالب العامة بدائرة الوحدة المحلية بقرية بالنواورة حسب الخطة المعدة للنظافة وتحسين مستوى البيئة في القرية، بالإضافة إلى استكمال أعمال النظافة بباقى قرى المركز وتمهيد الطرق الداخلية وتسويتها وإنارة الشوارع واستكمال أعمال الصيانة للأعمدة الكهربائية.

كما شهد أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، اليوم بعض الحملات اليومية لرفع المخلفات ونظافة الشوارع والمرور اليومى لمتابعة أعمال الرصف بشوارع قرى المركز، بالإضافة إلى رفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية ومنع الاختناقات ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم.

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