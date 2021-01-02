كيف يصرف الدقيق في المناطق الخالية من المخابز بشمال سيناء؟

قال المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إن الوزارة توفر حصص دقيق استخراج 82% من خلال المطاحن بكميات تصل لنحو 2100 طن لصالح مستودعات الدقيق، ليتم توزيعها على المناطق الأكثر احتياجا كأولوية، والتي تخلوا من المخابز، ويصل متوسط نصيب الفرد بين 10 إلى 25 كيلو جراما، خاصة في مناطق البدو والصحراوية والمناطق التي تبعد عن المخابز، لافتا إلى أن هناك 220 مستودعا لتوزيع 1700 طن دقيق على نحو 97 مخبزا لإنتاج الخبز المدعوم فئة الـ5 قروش.وأكد سمري في تصريح خاص لـ"الدستور"، البدء في صرف مقررات التموين لشهر يناير الجاري على المستفيدين من البطاقات التموينية من خلال 165 تاجرا تموينيا بنظام الاستعاضات الشهرية بواقع 8 استعاضات وحسب قيمة التأمين المدفوع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وله الحق في اختيار السلع الأساسية وغير الأساسية لمنظومة التموين الجديدة التي تناسب نمط الاستهلاك في كل منطقة.وقال، إنه يتم صرف سلع تموينية بمبيعات شهريا تترواح بين 12 إلى 13 مليون جنيه، مؤكدا أنه لا يوجد أي نقص في السلع، وحال الطلب يتم الاستجابة من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة ووزارة التموين في زيادة معدلات الضخ للسلع وخاصة في حال تقلبات الطقس وتجنبا لسقوط أمطار غزيرة ورفع معدلات الاحتياطي الاستراتيجي للسلع لتكون متوفرة بشكل مستمر.