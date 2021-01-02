إيران تسجل 6045 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم السبت، عن تسجيل 6045 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و237 ألفا و473 حالة.وقالت لاري، في تصريح صحفي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية، إنه تم تسجيل 101 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى 55 ألفا و438 شخصا.وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ مليونا و4 آلاف و326 شخصا، موضحة أنه تم حتى الآن إجراء 7 ملايين و723 ألفا و377 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.