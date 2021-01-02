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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مصطفى شعبان ناعيا وحيد حامد:«هتوحشنا»

السبت 02/يناير/2021 - 03:01 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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قال الفنان مصطفى شعبان ناعيا وحيد حامد عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "الاستاذ هاتوحشنا فقدنا قيمه ثقافيه وفنيه كبيره الله يرحمك يا حبيبى، فراغ كبير فنى ونفسى تركته لنا، ربنا يصبرنا، اللهم اسكنه فسيح جنانك".

وتوفي الكاتب الكبير وحيد حامد ظهر اليوم عن 77 عاما، إثر ازمة قلبية صباح اليوم.

كان آخر ظهور للكاتب الكبير وحيد حامد خلال تكريمه الشهر الماضي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، حيث ظهر في حفل الافتتاح، فضلًا عن تواجده في ندوة فنية كبيرة أدارها الناقد السينمائي، طارق الشناوي، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا وليلى علوى ومنى زكي وغيرهم.

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