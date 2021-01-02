دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

وهن صوته، ووضحت علامات التعب عليه، كل هذا ظهر على السيناريست وحيد حامد، أثناء حصوله على جائزة الهرم الذهبي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، في الندوة التي أقيمت قبل شهر تقريبًا بدار الأوبرا المصرية، واليوم رحل عن عالمنا وحيد حامد، عن عمر يناهز الـ77 عامًا."الدستور" ترصد دفتر عزاء عن "حامد" الذي تجاوز المحظورات، وعبر الأسلاك الشائكة دون خوف، ليقدم قضايا المجتمع المصري بمنتهى الأمانة والحيادية.