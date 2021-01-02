5 يناير.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد المجيد

تحتفل الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلاد المجيد في 5 يناير الجاري.فيترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر؛ احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد يوم 5 يناير السابعة مساءً بكنيسة قصر الدوبارة.ويقتصر الحضور على أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، وسيتم إذاعة الاحتفال على القنوات الفضائية المصرية والمسيحية، والبث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.