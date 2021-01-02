مصادر بـ«التعليم»: سنتخذ إجراءاتنا ضد أي مدرسة تصر على عقد الامتحانات

أكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إحالة أي مدارس تخالف تعليمات الوزارة بشأن تأجيل امتحانات نصف العام للتحقيق، بعدما وصلتها شكاوى حول أن بعض المدارس ما زالت مصممة على إجراء امتحانات العملي رغم تأجيلها بقرار من رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم.وناشدت المصادر بوزارة التربية والتعليم، في حديث لـ"الدستور"، أولياء الأمور التقدم بشكاوى ضد المدارس التي تخالف التعليمات؛ لكي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.وكان قد وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدم به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من يناير وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 بنظام التعليم عن بُعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.