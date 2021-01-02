تفاصيل آخر القوافل التموينية إلى شمال سيناء

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدد من القوافل التموينية الجديدة إلى شمال سيناء من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة، لتوفير احتياجات البطاقات التموينية وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد لتأمين الأرصدة الاحتياطية للسلع لتكفي عدة أشهر مقبلة.وأكدت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، ضخ 105 أطنان زيت ليطرح بسعر 17 جنيه، و87 طن سكر معبأ ليطرح على البطاقات التموينية بسعر 8 جنيهات ونصف، وتوفير كافة السلع لمنظومة التموين الجديدة حسب الطلب ومعدلات الاحتياجات الشهرية، من خلال الدفع بقافلة تموينية جديدة كل أسبوعين.في السياق، أكد المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أن القوافل التموينية التي يتم الدفع بها من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة تهدف لزيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وتوفير كافة السلع لمنظومة التموين الجديد.وأوضح سمري، لـ"الدستور"، أنه تم زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسكر ليكفي 3 أشور مقبلة والزيت التمويني يكفي لمدة 4 أشهر، وضخ 100 طن أرز تمويني لرفع الاحتياطي الاستراتيجي ليكفي شهرين مقبلين.