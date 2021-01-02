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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

تفاصيل زيادة المرتبات 2021 للمعلمين وموعد تطبيقها

السبت 02/يناير/2021 - 03:40 م
جريدة الدستور
راندا التوني
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تبدأ الحكومة في شهر يناير الجاري صرف زيادة المرتبات 2021 في المستحقات المالية المقررة للمعلمين، وفقا لما أعلن عنه وزير المالية الدكتور محمد معيط وفقا لقانون تحسين رواتب المعلمين بجانب صرف الدفعة الثالثة من متجمد العلاوات الخمس.

تفاصيل زيادة المرتبات 2021 للمعلمين وموعد تطبيقها

وقد أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط في تصريحات سابقة له أنه تم خلال عام ٢٠٢٠ إقرار حزمة مالية لـ ٢،١ مليون من المعلمين ومعاونيهم بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري بتكلفة ٦،٦ مليار جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم صرف المزايا المالية للمعلمين ومعاونيهم مع مرتب شهر يناير ٢٠٢١، بمتوسط زيادة المرتبات 2021 يتراوح من ٣٩٠ جنيهًا للمعلم المساعد إلى ٦٣٠ جنيهًاِ شهريا لكبير المعلمين حيث يتم رفع بدل المعلم بنسبة ٥٠٪، وحافز الأداء بنسبة ٥٠٪، ومكافأة امتحانات النقل ٢٥٪، بخلاف حافز الإدارة المدرسية، إضافة لإنشاء صندوق رعاية المعلمين ومعاونيهم.

التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل»

وعلى جانب آخر فإن التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» تسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتم زيادة الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، بما يجعل الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى ٢٤ ألف جنيه مُعفى من الضرائب، لافتًا إلى أنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي، بحيث تكون الضريبة عليها ٢،٥٪.

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