النمسا تعلن 1391 إصابة جديدة و14 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، عن حدوث تطور إيجابي بانخفاض إصابات ووفيات فيروس كورونا، والتي سجلت 1391 إصابة جديدة و14 حالة وفاة خلال 24 ساعة.وذكرت وزارة الصحة، في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 364 ألفا و302 حالة تعاف، منها 336 ألفا و922 حالة، بينما توفي 6275 حالة.ولفت البيان إلى خضوع 2224 شخصا للعلاج بالمستشفى، منهم 372 حالة في وحدات العناية المركزة.وأوضح أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في النمسا السفلى وبلغت 287 حالة، تليها فيينا 277 حالة، والنمسا العليا 262 حالة، وتيرول 153 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 59 حالة.